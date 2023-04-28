Diyarbakır'da 15 yeni gözaltı: Tutuklu sayısı 29'a çıktı

Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında gazeteci, siyasetçi, avukat ve sanatçıların bulunduğu çok sayıda kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 64 kişiden 29'u tutuklandı. 35 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 64 kişiden 5'i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, "tutuklanma" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 59 kişiden 29'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 kişi daha gözaltına alındı

Devam eden operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan kişi sayısı 143'e yükseldi.

Gözaltındaki 79 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.