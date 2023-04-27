Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışından oy kullanacak seçmene çağrı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi başladı.

Oy verme işlemlerinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından video yayımlayan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yurt dışından oy kullanacak vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var" dedi.