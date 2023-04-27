14 Mayıs seçimleri için ilk oylar bugün kullanılacak

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için, yurt dışında yaşayan seçmenler bugün sandık başına gidiyor.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede sandık kurulları oluşturuldu.



Yurt dışı seçmen için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Öte yandan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

AA'nın haberine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Verilere göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya oldu, ilk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke sırasında yer aldı.