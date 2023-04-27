Kalp krizi iddiası sonrası Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Oktay "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığına yönelik sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını vurgularken, Cumhurbaşkanı'nın yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine online bağlantıyla katılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023
Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar. https://t.co/I8Rtg6OQBQ