Kalp krizi iddiası sonrası Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

İki gündür programlarını iptal eden Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Fuat Oktay, 'Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi' dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Oktay "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığına yönelik sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını vurgularken, Cumhurbaşkanı'nın yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine online bağlantıyla katılacağını ifade etti.