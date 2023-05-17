Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Vatanını seven sandığa gelsin'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta gerçekeleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından "Vatanını seven sandığa gelsin" çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden "Türkiye için karar ver" başlığı ile bir video yayımlayan Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerdeyse kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Sınır namustur'

"Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur, böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başı bozuk insan selini izleyen, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

'Rusya'nın güdümüne giren çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız'

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerdeyse kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

'Bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız'

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp, milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

'Vatanını seven sandığa gelsin'

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler; türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar.

Ve siz gençler ayağa kalkın, ayağa. Ölü toprağını atın üstünüzden.

Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazacağız."