Kulis: Kılıçdaroğlu kampanya için kimle görüşecek?

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu rakibi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 4,5 puan geride kapatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs için adımlarını belirlemeye başladı.

Yarışın "14 Mayıs" ayağında sağlıklı veri akışıyla ilgili ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini ve devamlı baştan sayım yapıldığını kaydederken, Anadolu Ajansı (AA) ilk saatlerden itibaren manipülatif veriler yayınlamıştı. Ana muhalefet partisinde ise "ıslak imzalı tutanakların geç açıklanması" krize neden olmuştu.

Seçimin ikinci tura kaldığının kesinleşmesiyle hem Erdoğan hem de Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki 11 günlük süreçte atacakları adımlar üzerinde çalışıyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun benimseyeceği stratejiyle ilgili CHP'li üst düzey bir yetkiliyle konuştuğunu, bu kişinin kendisine şunları söylediğini aktardı: "Vatandaş güvenlik penceresinden bakıyor. 'Ben yoksulum ve açım ama Türkiye'ye saldırıyorlar, vatanımı milletimi korurum' diye düşünüyor. AK Partililerin 'Bunlar PKK'lıdır' propagandasına inanmışlar. Bunu kırmak zorundayız."

Saymaz'ın aktardığına göre CHP, ağırlıklı olarak AKP'nin HÜDA PAR ve Hizbullah'la kurduğu ilişkilere odaklanacak:

"Hizbullah'ı meclise soktunuz, denilecek. Hüda Par'ın 'Türküm' demediği vurgulanacak. Terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. 'PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz' diye çıkış yapılacak. 'Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız' vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek."

'Kılıçdaroğlu, kampanya için İbrahim Uslu ile görüşecek'

Saymaz, sürecin 'kampanya' ayağıyla ilgili edindiği bilgileri de okurlarıyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyanın başına geçtiği iddialarının danışmanı Necati Özkan tarafından yalanlandığını dile getiren köşe yazarı, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun kampanya için İbrahim Uslu ile görüşeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu bugünden itibaren 28 Mayıs için kollarını sıvıyor. CHP'yi terörle ilişkilendiren kampanyayı tersine çevirerek, milliyetçi seçmenin oyunu almayı planlıyor. Bu planı yürürlüğe koyarken, HDP'lileri küstürmemesi gerekiyor."