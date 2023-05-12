Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'İlk iş önce tarladaki, sonra mutfaktaki yangını söndüreceğiz'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey pahalı. Artık tasarruf edecek yer kalmadı. Biz göreve gelir gelmez ilk iş önce tarladaki, sonra mutfaktaki yangını söndüreceğiz" dedi.

Sosyal medya üzerinden "Gerçekler" başlığı ile bir video yayımlayan Kılıçdaroğlu, en çok satılan gıda ürünlerinin 1 yıl içerisindeki fiyat artışına değindi.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Fakirin payına ise cehennem düştü'

“Önümüzdeki ay ilk çözmemiz gereken mesele sofranıza koyacağınız yemektir. Çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Peki siz bu radikallerden oluşan koalisyonun bu meseleleri umursadığını hiç gördünüz mü? Mutfağınızda kıyamet kopuyor, marketler, pazarlar yangın yeri, fakirin payına ise cehennem düştü. Saraylılar aylardır size laf salatası yapıyorlar. İki yakanızı bir araya getirmeye, her çalıştığınızda Erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğmeyi daha koparıyor. ‘Bunu neden yaptın?’ sorusunu sorduğunuzda da yanıt vermek yerine size hamaset satıyor. Ordunun gemisini sergiliyor, sorumsuzluk bu.

'Artık tasarruf edecek yer kalmadı'

Bakın, sadece soğan ya da et değil. Her şey pahalı. Artık tasarruf edecek yer kalmadı. Biz göreve gelir gelmez ilk iş önce tarladaki, sonra mutfaktaki yangını söndüreceğiz. Bakın, çok sık alışveriş yaptığınız indirim marketten insanımızın en çok aldığı gıda ürünlerini aldım. Size bir sene önceki fiyatını ve bu sabahki fiyatını söyleyeceğim.

'Biz gelmek zorundayız'

1 kilo pirinç aldık. Geçen sene 18 lira, bugün 39 lira. 1 kilo pirinç. 4 kişilik aileye kaç öğün gider biliyor musunuz? Tabii siz biliyorsunuz da saraydakiler gerçek insanların nasıl yaşadığını bilmezler. 1 kilo kuru fasulye var burada da. Geçen sene 17 lira, bugün 36 lira vermişiz. Toz şeker. Geçen sene 20 liraya alabildiğimiz şeker bugün tam 47 lira. 1 litre süt. Geçen sene 14, bugün 27 lira. 750 gram yoğurt. Geçen sene 12 lira, biz bugün bu yoğurda 28 lira para verdik. 1 kilo çay. Geçen sene 41 liraya alıyorduk, biz bugün bu çaya 76 lira 50 kuruş ödedik. 1 kilo domates aldık. Geçen sene 12 lira, bugün bu domatese tam 20 lira para ödedik. 400 gram kuşbaşı aldık. Geçen sene 55 liraydı, bugün 92 lira. Bir kalıp beyaz peynir de aldık. Geçen sene 28 lira, bugün bunun fiyatı 75 lira. 1 kavanoz salça. Geçen sene 21 lira, bugün 36 lira.

Sevgili halkım. Biz gelmek zorundayız ki süt bu senenin sonuna kadar 50 lira olmasın. Biz gelmek zorundayız ki bir kalıp peynir bu sene sonuna kadar 125 lira olmasın. 1 kilo çay 110 lira olmasın. Kalın sağlıcakla.”