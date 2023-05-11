Kılıçdaroğlu'ndan borsa açıklaması: 'Bay Kemal gelince bir görün olacakları'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından 4630 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 4750 puan sınırına kadar yükselmişti.

İnce'nin açıklamasının ardından BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 5,5'i, bankacılık endeksindeki günlük yükseliş ise yüzde 9'u bulmuştu. Borsa İstanbul 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü yüzde 7,87 yükselişle tamamladı.

'Bay Kemal gelince bir görün olacakları'

Borsaya ilişkin açıklamada bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!"