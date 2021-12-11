Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız adımları açıklıyorum

Kılıçdaroğlu yeni bir video paylaşarak, 'Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelecek' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli:) Milletimizi şahit olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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