Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Emekçiler'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Emekçiler" başlığıyla yeni bir video paylaştı. Artan yoksulluk ve eşitsizliğe işaret eden Kılıçdaroğlu, sistemin böyle giderse "çökeceğini" söyledi. Kılıçdaroğlu "Orta sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları dile getirdi:

"Bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Bakın ben bu beyaz yaka mavi yaka işine inanmam. Öyle diyorlar ama onlar da emekçi bunlar da emekçi. Biri ofis emekçisi diğeri fabrika... İkisi de aynı cenderenin içinde. İkisi de büyük bir bunalım içinde. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Krizin ötesinde bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ülkede sadece iktidarın bu vatanın zenginliklerini peşkeş çektiği bir avuç zenginin keyfi yerinde. Onun için beyaz yaka mavi yaka demeyelim. Ben yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım.

Türkiye'de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri ekonomik buhran başta olmak üzere onun tetiklediği gıda krizi ve barınma krizi tarafından kuşatılmış durumda.

Orta sınıf yok edildi. Saraylılar kendilerini kandırmasınlar. Eşitsizlikler üst gelir gruplarını daha da zenginleştirir, orta gelir gruplarını bitirir ve alt gelir gruplarını da öfke dolu yaparlar. Zannediyorlar mı ki herkesi fakirleştirerek günlerini gün edebilirler? Edemezler. Tüm yakalılar, ister mavi ister beyaz, ister orta direk ister yoksul hepimiz birbirimize bağlıyız. Yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz. Çöker emin olun çöker.

Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da birkaç kişinin elinde toplanmış büyük bir servete sahip olabiliriz. Ama ikisine birden sahip olamayız.

Bay Kemal için orta sınıf ne? Güvenli bir işi olan, bir ev sahibi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıftır. Ve bu, yakaya bağlı değildir. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim.

Bunları nasıl yapacağım?

1. Ülkede güven ortamını sağlayarak yatırım çekeceğiz.

2. Temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz. Ve akılcı şampiyonlar ligi bir ekonomistler ekibiyle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız.

3. Türkiye'yi ucuz iş gücü, yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi alt yapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız.

5. Çalışanlar için gelir vergisini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız.

5. Kadınların çalışma yaşamına katılımını arttıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek.

6. Sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul'dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek.

7. Organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak.

O kadar hazırız ki; tek bir iş kaldı, bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy, tek gereken o. Sevgiyle kalın."