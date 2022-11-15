Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Akit'e: Bu beş para etmez dilinizin hesabını soracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında canlı yayında konuştu.

Yandaş Yeni Akit'in "Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekleyin demişti, patlamayı mı kast etti?" haberine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Birileri kucaklaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyor, insanlar birbirine sığınmasın istiyorlar.Bunların tamamı alçaktır. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün saldırısına uğradı. Bu beş para etmez dilinizin hesabını soracağım, sormazsam namertim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. yılı. CHP olarak Türkiye’den KKTC’ye, orada yaşayan soydaşlarımıza en içten sevgilerimizi gönderiyor ve bayramlarını kutluyoruz. Kıbrıs’ın bu süreçte farklı bir bağımsız kurum olarak ortaya çıkmasından hepimiz son derece mutluyuz. Kıbrıs Harekatı’ndan sonra kimsenin burnu kanamadı. KKTC güçlenerek yoluna devam ediyor.

Siyaset toplumun sorunlarını çözmek için yapılır. Siyasetin yolsuzluk yapma aracı olmaması gerektiğini hep ifade ettim. Siyaset cebi doldurma aracı olmamalı. Genel Başkanlık yaptığım süre içinde toplumun en zayıf halkalarıyla işbirliği yapmaya, sorunlarını çözmeye çalıştım. Taşeron işçileri buna örnektir. Çaykur’un 9 bin 300 mevsimlik çalışanı var. ‘Bizim sorunumuzu kim dile getirecek’ diye soruyorlar. Rize’ye, Rizelilere, 9 bin 300 mevsimlik işçiye sesleniyorum. Senin sorununu çözecek kişinin adı Bay Kemal’dir. Bunu unutma. Rizeliler belki unuttu ama Bay Kemal asla unutmaz. Kaçak çayları Rize Meydanı’nda yakacağım.

Çalışanların üretenlerin hakkı korunmuyor. Oyunuzu vereceksiniz, Bay Kemal sorunu çözecek. Ücretliler için damga vergisini kaldıracağız. Öğretmenler için de durum aynı. Yok ücretli öğretmen yok sözleşmeli öğretmen... Öğretmen kardeşlerime sesleniyorum, hiç endişe etmeyin.

Bahçeli'ye kanun teklifi çağrısı: Saray'dan kendini kurtar

Eğer siz şehitler arasında ayrımcılık yapıyorsanız, kimse kusura bakmasın ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Şehit yakınları arasında ayrımcılık olur mu? Milliyetçilik nedir şehitlere saygı duymaktır. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP'dir.

Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanunu veren CHP, MHP’den de üç dört arkadaş onlar da kanun teklifi vermişler. MHP’nin genel başkanına parantez açarak sesleniyorum eğer Türkiye’nin bu temel sorununu çözmek bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak istiyorsan, şehitlere saygılıysan, gazilere saygılıysan bu kanunu getir parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. Bizim değil senin olsun. Çıkaralım. Ben çıkaracağım ama Saray izin vermiyor diyebilirsin. Bir kere de Saray'ı dinleme, Kılıçdaroğlu’nu dinleyeceğim de. Bir de Saray'dan kendini kurtar, neden Saray'ın emrine giriyorsun?

20 yıllık iktidarında bir fabrika yaptı mı? Bir gübre fabrikası, bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası? AKP’nin tepesindeki kişi tefecilere hizmetle görevli.

Akit'e tepki: 'Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün saldırısına uğradı'

Taksim'deki terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birileri onları sayıdan ibaret sanabilir. Hikâyesi, hayalleri olanlar terör saldırısında hayatlarını kaybettiler, 6 canımızı terör aramızdan aldı. Terörden nifak çıkarmak isteyenler var. Birileri kucaklaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyor, insanlar birbirine sığınmasın istiyorlar.Bunların tamamı alçaktır. (Akit gazetesinin 'Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekleyin demişti, patlamayı mı kast etti?' haberini göstererek) Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün saldırısına uğradı. Bu bir aparat, kin ve öfke kusan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparat. Bu beş para etmez dilinizin hesabını soracağım, sormazsam namerdim.

'Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü?'

Terör bir insanlık suçudur. 30-35 yıldır terörle mücadelede ciddi bir yol alınamamışsa, terörisler ellerini kollarını sallayarak geliyorsa bir sorunumuz var demektir. Ülkeyi yöneten zata seslenmek istiyorum: Sen ne iş yaparsın? 3-5 dolar için ensar muhacir diye önüne geleni ülkeye sokuyor. Bunların tek inandığı mevkii, makam, para. Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Teröristler elini kolunu sallayarak gelip İstanbul’a yerleşecek, bombayı patlatacak, birileri bunun hesabını vermeyecek, olmaz. İşine geldiğinde terör örgütü ile iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler. Teröre de teröristlere de yol açanlara lanet olsun."