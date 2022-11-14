Patlamadan sonra Yeni Akit kolları sıvadı: Hedef üzerine hedef gösterdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 için Endonezya'ya gitmeden açıklamalarda bulundu. Saldırı yeni meydana gelmişken Erdoğan'ın Endonezya'da danslarla karşılanması ise tepki çekti. Yandaş medya ise tüm okları yine muhalefete çevirdi.

Yeni Akit yine kolları sıvadı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, "Kılıçdaroğlu Ekim ayında 'Kasım'ı bekleyin' demişti! 'Patlamayı mı kastetti?' sorusu gündemde.." başlığıyla bir haber servis etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik adımlar nedeniyle kasımı kastettiği ortadayken Yeni Akit, kollarını fırsatçılık için sıvadı.

İBB'nin bir zamanlar AKP'de olduğunu unutup suçu belediyeye attı

Yeni Akit, hız kesmeyerek yaptığı bir başka haberle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef aldı. "İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları..." başlığıyla yayınladığı haberde patlamaya 'belediyelerin toplatmadığı banklar, peyzajlar ve çöp konteynerlerinin' sebebiyet verdiği ifade edildi.

İmamoğlu'nun AKP'li başkana davetini de çarpıttılar

Sosyal medyada ise Yeni Akit'in fırsatçılık hareketini 'Ebabil Harekatı' isimli bir hesap sürdürdü. O hesabın hedefi ise yine İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

'Ebabil Harekatı'nın "Beyoğlu Belediye Başkanı'nın beton banklar ve çöp kutuları konusunda İmamoğlu’nu uyardığı, İmamoğlu’nun bu uyarıya dalga geçerek cevap verdiği ortaya çıktı" notuyla paylaştığı videoda ise İmamoğlu'nun şunları söylediği duyuluyor:

"İşine odaklandığında, bizimle diyalogla masaya oturduğunda birçok sorunun da çözüldüğünü görüyoruz. Ben ilçe belediye başkanımıza başka belediye başkanları gibi yapmamasını, siyaset değil belediye başkanlığına odaklanmasını, hatta yorulduğunda gelip bu banklarımıza oturmasını diliyorum."