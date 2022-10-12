Kılıçdaroğlu’ndan Washington Post gazetesine Cemal Kaşıkçı ziyareti

ABD'deki ziyaretlerine başkent Washington'da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post’un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.

Türkiye’de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı.”