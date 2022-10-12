soL TV "KonuşuYorum" programında bu hafta Bakırköy'de vatandaşlara "Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.
KonuşuYorum | Kılıçdaroğlu'nun Başörtüsü Hamlesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KonuşuYorum | Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
soL TV KonuşuYorum programında yurttaşlara CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı soruldu.
Haber Merkezi
soL TV "KonuşuYorum" programında bu hafta Bakırköy'de vatandaşlara "Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.
KonuşuYorum | Kılıçdaroğlu'nun Başörtüsü Hamlesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?