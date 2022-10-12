soL TV "KonuşuYorum" programında bu hafta Bakırköy'de vatandaşlara "Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

KonuşuYorum | Kılıçdaroğlu'nun Başörtüsü Hamlesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?