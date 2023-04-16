Kılıçdaroğlu'ndan ulaşım esnafına: Bana oy vermeseniz bile hakkınızı teslim edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün kentteki ulaşım sektöründe faaliyet gösteren oda ve esnaf temsilcileri ile iftar programı düzenledi. Programa, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, programda yaptığı konuşmada "Devleti yönetenlerin adil olması gerekir. Çünkü devletin dini adaletse; adaletli davranmak demektir. Eğer siz servis aracına yüzde 8 KDV ama diğer ulaşım araçlarına yüzde 18 KDV uygularsanız burada bir adaletsizlik var demektir. O zaman biz adaletsizliği kaldırmak ve bu ülkeye adalet getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Eğer siz yatına binip, bütün denizlerde keyifle gezmeye çalışan herhangi bir vatandaşımıza KDV’siz, ÖTV’siz akaryakıt veriyorsunuz ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayanlara yüzde 18’den KDV, ÖTV uyguluyorsanız burada bir haksızlık, adaletsizlik var demektir. Devleti yönetenlerin adil olması ve hakkı teslim etmesi lazım. Hakkını teslim etmezseniz olmaz.

'Onların da kıdem tazminatı olmalı'

Ben daha önce direksiyon sallayan kardeşlerimle beraber pek çok toplantı yaptım. En büyük toplantıyı Mersin’de yaptık. Memursunuz. Emekli olduğunuzda emekli ikramiyeniz var. İşçisiniz emekli olduğunuzda veya emekliliğiniz geldiğinde kıdem tazminatı hakkınız var. Esnaf eğer dükkan sahibiyse dükkanı iyi yerdeyse hava parası var. Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var Allah aşkına? Onların da bir kıdem tazminatı olmalı. Onların kıdem tazminatı plaka sınırlamasıyla gelmeli. Plaka değerlendiği andan itibaren onların da hakkının teslim edilmesi lazım. Dolayısıyla, kamyonlar, tırlar, otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi lazım. Her önüne gelen kamyon, tır, otobüs alırsa o zaman ne olacak? İnsanlar gelir elde edemeyecek. Var olan alın teriyle çalışıp gelir elde edenler zarar etmeye başlayacak. Bunun da engellenmesi lazım. Hiç ama hiç endişe etmeyin.

'Bedava taşıdığın kişinin parasını yatır'

Devlet diyor ki 65 yaş ve üstü olanlar, belediye otobüslerine veya kentteki taşıma sağlayan otobüslere ücretsiz binerler. Eyvallah, binsinler. Kimse itiraz etmiyor. Ama bunun yükünü ya otobüs şoförünün üstüne, sahibinin üstüne veya belediye başkanına yıkıyorlar. Ya da ikisine beraber yıkıyorlar. Eğer, devlet adil olursa, bedava taşıyacaksan adil devlet ol. Bedava taşıdığın kişinin parasını her ay düzenli o vatandaşın banka hesabına yatır. Mesele de biter. Sen taşı, para vermeyeceğim. Ama birilerine gelince dünyanın paralarını veriyorlar. Dünyanın garantilerini veriyorlar. ÖTV, KDV’sini veriyorlar, bunları sıfırlıyorlar. Avro, dolar bazında paralar, yüksek faizler veriyorlar. Alın teri döken, direksiyon sallayan insanın hakkını teslim etmiyorlar. Adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim. Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Bunu söylediğim zaman çok kişi bana kızıyor. Bunun farkındayım. Adaletsiz davrananlar, havadan para kazananlar bana kızıyorlar. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadan herkesin, mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur. Bunu da ifade etmek isterim.

Araç muayene istasyonlarına da gelen zammın da farkındayım. Onun da ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kimlere büyük kıyaklar çekildiğinin de farkındayım. Direksiyon sallayan, alın teri döken kardeşlerim, hiç meraklanmayın. Bu ülkeye baharlar gelecek. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Herkesin hakkı, hukuku teslim edilecek. Hiç endişe etmeyiniz. Hepimiz huzur ve güzellik içinde yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız.

'Bana oy vermeseniz bile sizin hakkınızı telim edeceğim'

Siyaseti, iyilikte yarışma olarak görüyorum. Birbirimizi karalamak için değil, iyilikte yarışma için. Adaleti sağlamak, herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek, devlette liyakati sağlamak, KPSS’ye girip de yüksek puan alıp sözlüde elenenin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkeye elbette ki baharlar gelecek. Elbette ki güzellikler gelecek. Bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin, oy versin vermesin, mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Onun hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim. İstanbul’u büyüten, İstanbul’u huzurlu bir kent yapmak için çaba harcayan ve İstanbullulara kendisini adayan sayın Ekrem İmamoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum.”