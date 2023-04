Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Özal'a övgüler: 'Belirli periyotlarla krize girilmesi doğru değil'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, "Rahmetli Özal’la bürokratik hayatımı sürdürürken pek çok kez yan yana geldik, konuşma ve tartışma imkânı bulduk. Özal devleti çok iyi bilir ve tanırdı. Uzun yıllar devlette çalışması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın oluşmasına katkı vermesi, devletin sorunlarının bütün ayrıntılarına kadar özümsemesi gerçekten de yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

'Türkiye’nin belirli periyotlarla sürekli krize girmesi doğru değil'

"Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devletin kurumlarına her ortamda saygı gösteren, eleştirilere açık bir devlet adamıydı. Özal, mizah dergisi Gırgır’ın kendisini eleştiren karikatürleri vardı, çerçeveletip duvara asmıştı. Kendisi eleştiriye değer ve önemseyen kişiydi" diyerek Turgut Özal'a övgülerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Özal gecenin geç saatlerinde bürokratları davet edip uzun uzun konuşurdu. Aramızda ciddi tartışmalar da olurdu. Rahmetli Özal’ın bu ülkeye yaptığı büyük katkıları her zaman ve her yerde saygıyla ifade ettim ve anlattım. Devleti tanımayanlar, devleti sağlıklı yönetemezler" ifadelerini kullandı.

"Devletin kurumlarını bilmeyenler devleti sağlıklı yönetemezler. Bizi sonuna kadar dinlerdi" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sonuçta geldiğimiz nokta şu: rahmetli Özal, başbakanlığı dönemde Türkiye’nin içine girdiği krizden süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi, bunu yaptı. Türkiye ekonomisiyle bir atılım sürecinin içine girdi. Buna ihtiyacımız var. Türkiye’nin belirli periyotlarla sürekli krize girmesi doğru değil" yorumunda bulundu.

'Özal’ın hedef koyduğu Türkiye’yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurumların güçlü olması, devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. Devletin kurumlarıyla beraber, kurumların devlete hizmet ettiğini, siyasi iktidarın verdiği hedef - perspektif doğrusunda çalışmaları gerektiğini de hepimiz bir şekliyle biliyoruz.

Bunların yeniden Türkiye’de oluşturulması lazım. Siyasetçilere büyük görevler düşüyor. Sayın İmamoğlu da ifade etti. Altı siyasi parti bir araya geldik, temel hedefimiz demokrasi, düşünceyi ifade özgürlüğü… Bunları yeniden getirdiğimizde Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke, zengin bir ülke olacak. Bunları yapmaya kararlıyız. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları burada, kendilerine şükran borçluyum. Birlikte yola çıktık, mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız, Türkiye kazanacak, Türkiye’de demokrasi kazanacak. Kimse inançlarından, kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Bu güzel ülkede hep beraber birlikte yaşayacağız.

Rahmetli Özal’ın hedef koyduğu büyük gelişen Türkiye’yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz."

'Cumhuriyetimizin yürüdüğü yolu değiştirmeye niyetli zihniyetin açtığı tahribatı gidermek için çalışıyoruz'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerini kazanması halinde "cumhurbaşkanı yardımlarından" olacağı açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetle aldığımız kuvvet ve ilhamla çağdaş bir ülke, güçlü bir demokrasi kurduk. Milli iradenin egemenliğine, hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzen inşa ettik. Hiçbir şeyi kolay başarmadık, çok partili hayata geçiş ve parlamenter sistemin yerleşme sürecinin sancılarını yaşadık. Darbelerle, darbe girişimleriyle hep birlikte mücadele ettik. Cumhuriyetimizin bir asırdır yürüdüğü yolu değiştirmeye niyetli bir zihniyetin açtığı tahribatı gidermek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

İmamoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Devletimizin kurumsal yapısına, demokrasimize ve toplumsal birliğimize zararlı olacak her şeyi bertaraf etmek ve gidermek için çabalıyoruz. Bu çabanın simgeleştiği Millet İttifakı, Türkiye’nin en geniş, kapsayıcı, tarihi bir siyasal buluşmanın adresidir. Millet İttifakı, bu ülkenin ana siyasi akımlarını içinde barındırır.

Millet İttifakı hepimizin özlem duyduğu büyük uzlaşmadır. Bu sebeple altı partinin seçmenleriye sınırlı kalmamış, siyasi yelpazenin her kesiminden insanın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafından buluşturulabilmiştir. Millet İttifakı, toplumun en geniş ortak paydaları üzerinde yükselen, ortak akla dayalı bir siyaset anlayışının temsilcisidir. 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal da kendi döneminde benzeri bir siyasi anlayışa sahiptir."

İmamoğlu Özal'a 'hayranlığını' saklamadı

Turgut Özal'ın "çok değerli bir devlet insanı" olduğunu ileri süren İmamoğlu, "Rahmetli Turgut Özal, bu ülke için önemli hizmetler yapmış, çok değerli bir devlet insanıydı. Bugünlerde çok aradığımız bu hoşgörüsü, eleştiri ve mizaha tahammülü olan kıymetli bir insandı. İsmini taşıyan bu anı mekânının rahmetli Turgut Özal’ın hatırasını yaşatmak, icraatlarını hatırlatmak ve o günleri hepimize anımsatmak adına önemli bir işlevi olacağına inanıyorum. Sergi ve toplantı mekanları yakın tarihimizi öğrenmek, anlamak isteyen gençler, o dönemi yeniden düşünmek isteyen herkes için değerli fırsatlar sunacaktır. Anı mekanında yer alan Turgut Özal hatıra sergisinde, Özal’ın hayatı görsel malzemeler ağırlıklı olmak üzere kronolojik olarak anlatılmaktadır "dedi.

İmamoğlu 'gururla' Özal ile olan anısını anlattı: 'Özal’la temas etmemiş birisi değilim'

İmamoğlu, Turgut Özal'la ilgili anısını anlatarak şunları söyledi:

"1983 seçimlerinde inşaat malzemesi işi yapan ailemin iş yerinde kamyonu yüklemiş ve evimize doğru sahil yolundan giderken yol tıkanmıştı. Büyük bir gürültüyle orada durakalmıştık. 10-15 dakika sonra birisi geldi Özal’ın konvoyu var dedi. Ben de onu duyar duymaz 12 yaşından bir çocuk olarak arabadan indim, 300-500 metre koşarak Özal’ın otobüsünü gördüm.

12 yaşında çocuk olarak otobüsün önüne kadar geldim, kendisini görmek istemiştim. Önü kesilmiş olunca horona Özal davet edildi. Kalabalıkta kendimi arabanın kapısının önünde buldum. Küçük bir çocuk olarak yüzümü okşadı.

Çok uzun boylu bir korumasının sert bir müdahalesiyle kenara doğru itildim.

Bu koruması Adana Milletvekili olmuştu Musa Bey. Rahmetli Özal’la temas etmemiş birisi değilim."