Kılıçdaroğlu'ndan THK açıklaması: Aradım kayyumu, ulaşamadım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, THK uçaklarını kullanmak için başvurduğu THK'dan yanıt alamadığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.