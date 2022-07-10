Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriyeli' açıklaması: AB fonlamasıyla oluşturulacak şartlarda gidecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Merter'deki polis evinde katıldığı göçmenlerle bayramlaşma programında Türkiye'de doğan Suriyeli sayısının 700 binin üzerinde olduğunu söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu.

Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler."