Soylu: 700 bin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde polis evinde göçmenlerle bayramlaştı. Soylu burada yaptığı açıklamada “Dünyayı ilk kez böyle yönsüz ve vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyor ve biliyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz. Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz” dedi.

İstanbul Merter’de bulunan POKEM Polis Evi'nde göçmenlerle düzenlenen bayramlaşma programına katılan Soylu burada yaptığı konuşmada "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in hem bayram dileklerini, hem selamlarını, hem muhabbetlerini, hem de bütün sevgilerini sadece size değil, burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsil ettiği bütün topluluklara, burada olamayıp da gerek Türk dünyası, gerek kardeş topluluklar, gerek bu coğrafyada bulunan bütün kardeşlerimizin bütün kardeşlerine iletmeyi bir emanet olarak üzerimde görüyor, bayram tebriklerini huzurunuzda size iletiyorum” dedi.

Soylu polis evinde yapılan göçmenlerle bayramlaşma programında konuştu.

'Bu topraklarsa 700 binin üzerinde bir alem meydana getirdiler'

Soylu, konuşmasında "700 bin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir” ifadelerini kullandı.

'Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz'

Dünyayı ilk kez "böyle vizyonsuz yakaladıklarını" kaydeden Bakan Soylu, “İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda, anlayışta yakalıyoruz. İlk kez birbirine bu kadar girmiş bir anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyor ve biliyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz. Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bizden sonra gelecekler daha cesur olacaklar" diye konuştu.