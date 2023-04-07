Kılıçdaroğlu'ndan sonra DSP'ye AKP'den ziyaret

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etmişti. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından liderler ortak açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu, görüşmede, Türkiye'deki ekonomik durumu ve yapılması gerekenleri tartıştıklarını, demokraside yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söylemişti.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. Çelik ve Yıldırım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.