Kılıçdaroğlu’ndan soğanlı video: 'Asıl gündem bu…'

Millet ittifakının cumurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından seslendi, bu kez kamera karşısına elindeki kuru soğanla çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun video serileri devam ediyor. Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından seslenerek, mevcut itidarın kalması halinde soğanın kilosunun 100 lira olacağını söyledi.

“Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana” diyen Kılıçdaroğlu’nun konuşması şöyle:

"Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk, bereket gelecek. Bunların hepsi mutlaka olacak. O kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, soğan soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana"