İmamoğlu'ndan 'Çivi bile çakmadı' diyen Erdoğan'a yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı” sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, İstanbul’da yapılan hizmetlerin grafiğini göstererek, “Çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim. Hemen ekranda, bak burada kocaman bir çivi var. Bu, tam 13 nokta 27 kilometre, Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması. Yaklaşık 24 kat daha fazla iş üretmişim 4 yılda, Cumhurbaşkanı'nın 4 yılında. Bakın, burada kocaman bir çivi çakmış İmamoğlu var” dedi.

İBB iştirakleri KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İmar AŞ, ‘İstanbul Yenileniyor’ projesi kapsamında, depreme dayanıksız binaları ve tek yapıları dönüştürmeye devam ediyor. Bakırköy ilçesindeki İş Bankası Mensupları Sitesi’nin yıkımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahiplerinin katılımıyla bugün yapıldı. 7 blok, 54 konut bağımsız birimden oluşan binanın yıkımında konuşan İmamoğlu şunları kaydetti:

“KİPTAŞ'ın bizden önceki 25 yılında yaptığı kentsel dönüşüm ya da bu tür risk taşıyan binalardaki bağımsız bölüm sayısının, sadece 4 yılda üstüne çıkmış durumdayız. Yarın Küçükçekmece’de olacağız Başkanımızla. Bir başka belediyelerde yine bu tarz yapılara özenli bir davranış içerisindeyiz. Bir an önce bu yıkımları yapıp, bir an önce de insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturma arzusundayız. Bu İstanbul'un en temel meselesi.”

'Kılıçdaroğlu'nun hükümetiyle birlikte göreceksiniz'

"Bunlardan asla vazgeçmeyeceğiz." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

Bu örnek çalışmaları, inşallah milletimizin iktidarı olacak olan Millet İttifakı’nın iktidarında Cumhurbaşkanı’mızla beraber, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetiyle birlikte göreceksiniz bu konuyu Türkiye'nin her yerine yayacağız ve özellikle bu 11 belediye, bir daha yaşanmaması ve yapılan yapılaşma çarpıklıklarının da bir daha yaşanmaması ki şu anda orada gerçekten ne yazık ki çok da övülecek işlere temel atılmıyor. Abur cubur ve hızlı hareket etme gayreti içindeler. 'Seçime kadar temel atalım. Milletin huzuruna çıkalım, bir şeyler söyleyelim.' Ya kardeşim, iyi oturalım, doğru düşünelim, en doğru karar verelim. Yeni kimlikli şehirler katalım. İnsanlarımıza ve insanlarımızın bugünkü barınma ihtiyaçlarını da kimlikli, nitelikli, makul sürelere dayanıklı… Yani geçici konutlara yerleştirelim demiyoruz. Bir abur cuburla süreci yürütüp, yani 30 küsur gün sonra yapılacak seçime yatırım gayreti içindeler. Biz, prensiplerimizden taviz vermeden bu kentin, İstanbul'umuzun dayanıklı bir şehir olması ve oradaki 11 şehrimize de buradan mesaj vererek güçlü bir kent kurma kabiliyetimizi bütün halkımıza göstermek gayretindeyiz. Bunda da başarılı olacağız."

'Çivi çakmadı' yanıtı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı açılış töreninde söylediği “3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Şimdi 14 Mayıs’ta, seçimlerde bunlara dersini vereceğiz” sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

"(İstanbul'a yaptıkları hizmetlerin grafiğini göstererek) Çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim. Hemen ekranda, bak burada kocaman bir çivi var. Bu, tam 13 nokta 27 kilometre, Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması. Burada da diğer başkanların, şurada en küçük ortalamayı görüyorsunuz. Yaklaşık 24 kat daha fazla iş üretmişim 4 yılda, Cumhurbaşkanı'nın 4 yılında. Bakın, ondan önceki Nurettin Sözen Bey, onun yaklaşık 5-6 katı. Onun için bakın, burada kocaman bir çivi çakmış İmamoğlu var. Yani kocaman hem de 13 nokta 27 kilometre yılda metro yaparak. Allah'ın izniyle daha güçlü işler başaracağız. Bizi izlemeye devam etsin, imrenerek. İstanbul için öyle hizmetler yapacağız ki herkesin oyunu almaya gayret edeceğiz. Oyunu alamasak bile memnuniyetlerini almaya, mutluluklarını ve dualarını almaya devam edeceğiz." (ANKA)