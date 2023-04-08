Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan açıklamasında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun bir seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğrafı hatırlatan Erdoğan, "Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. E ne yapalım? Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem" dedi.
Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin CHP listesinden seçime girme kararını eleştiren Erdoğan, "Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar, ama biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun." ifadelerini kullandı.
'İstanbullular buna dersi verecek'
Açılışını gerçekleştirdiği metro hattından İBB'nin sorumlu olduğunu ancak projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamlandığını belirten Erdoğan, İBB yönetimine şu sözlerle seslendi:
"3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi."
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
- Depremzedelerimizi asla unutmuyor, ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 78 bin konut ve köy evinin yapımına başlandı. Bunlardan 42 binin temeli atıldı. İnşallah depremzedelerimize 1 yılda 319 bin konut yapıp, evlerini teslim edeceğiz. Van'dan Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar afetle sarsılmış tüm illerimiz bize Allah razı olsun diyor.
- Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altına kalkabilecek hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Bu işi biz biliriz, yıllarca bunu ispatladık. TOKİ ile inşa ettiğimiz 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır.
- En son milli gururumuz Togg'un da teslimatını başlattı. Kılıçdaroğlu, 'nerede bunun fabrikası' diyordu. Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. Yaptık, 1 ayda 177 bin talep oldu. Hamdolsun yerli ve milli Togg'u ülkemize kazandırdık.
- Pazartesi günü de uçak gemimizi devreye alıyoruz.