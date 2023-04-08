Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan açıklamasında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun bir seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğrafı hatırlatan Erdoğan, "Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. E ne yapalım? Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem" dedi.

Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin CHP listesinden seçime girme kararını eleştiren Erdoğan, "Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar, ama biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun." ifadelerini kullandı.

'İstanbullular buna dersi verecek'

Açılışını gerçekleştirdiği metro hattından İBB'nin sorumlu olduğunu ancak projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamlandığını belirten Erdoğan, İBB yönetimine şu sözlerle seslendi:

"3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: