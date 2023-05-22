Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Oğan' mesajı: Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararına göndermede bulunan bir mesaj paylaştı.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 
 
"Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!"

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Sinan Oğan: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz