Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Oğan' mesajı: Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!"

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023