Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Tabii ki kimse takmaz bunu'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Nebati'nin ifadelerine ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Nebati'ye yönelik "Tabii ki kimse takmaz bunu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu."