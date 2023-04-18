Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: 300 milyar dolarlık fonun Türkçesi tefeciliktir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber televizyonunun İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlediği canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati, 14 Mayıs seçimleri için "Bizim açımızdan 14 Mayıs, 15 Temmuz gibi girişimleri ve ipleri dışarıda olan girişimlerin bir daha bu ülkede tekrar aynı düşüncelere sahip olamayacağını göstermesi açısından önemli bir gün" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söyleminin hatırlatılması üzerine Nebati, Kılıçdaroğlu'nun bir lokantada fon yöneticileriyle görüştüğünü söyledi.

Bakan Nebati, "Biliyoruz o konuları. Bir toplantı yapıyor ve sonra da çıkıp diyor ki 'Ben 100 milyar sterlin getireceğim'. Şimdi de '300 milyar dolar getireceğiz' diyor, nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık bir fonun gelmesi için çok ama çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, 'size tefeci faizi vereceğim, bana o parayı getirin' demektir. Başka türlü olması mümkün değil" şeklinde konuştu.

'İstanbul Finans Merkezi ticaretin de merkezi haline dönüşecek'

İstanbul Finans Merkezi'nin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olduğunu belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank taşınmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 85 bin kişilik bir taşıma işlemi gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki yılın sonunda da 100-103 bin kişilik bir yaşam alan oluşmuş olacak. Burada sadece bankalar değil, finansı oluşturan sigortacılık ve katılım gibi alanlar da İFM'de olacak. Ayrıca burası bir taraftan finans merkezi olurken aynı zamanda ticaretin de merkezi haline dönüşecek. Çünkü İstanbul aynı zamanda ticaretin de merkezi."

'Fiyatların düşüşü Mayıs ayında hızlanacak'

Depreme rağmen üretimin ve ihracatın durmadan devam ettiğini ifade eden Nebati, temel gıda maddelerinde fiyatların aşağı yönlü bir seyir izlediğini öne sürerek, "Mayıs ayı itibarıyla düşüşlerin hızlanacağını" dile getirdi. (AA)