Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye '300 milyar dolar' yanıtı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 300 milyar dolara ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Nebati, bugün Mersin'de yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Efendim diyor ki 'Biz gelince yurt dışından 300 milyar dolar gelecek'. ya yalanını yesinler, nasıl gelecek izah et. Yok, kaynak yok. Kiminle görüştün, yok. Ne pazarlığı yaptın, yok. 'Ben gelince şöyle olacak' eee biz, siz gelince yaptıklarınızı da gördük" demişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?" sözleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam’ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6’sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!"