Kılıçdaroğlu'ndan MYK üyelerine 'hazır olun' talimatı

CHP MYK dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MYK üyeleri, olası baskın seçime yönelik kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını anlattı.

Sunumları dinleyen Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına ve parti örgütüne, “Olası baskın seçime hazırlıklı olun” talimatını verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Hazılıklarınızı buna göre yapın” dedi.