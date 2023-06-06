Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: 'Toplumun beklentilerini dikkate aldım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni belirlenen CHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, MYK değişikliğine ilişkin "Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık" dedi.

Sözcü TV sunucusu İpek Özbey, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği söyleşiyi aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleşen son görüşmelerinde aralarında sıkıntı yaşandığına ilişkin iddiaları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" dedi.

Özbey'in soruları ve Kılıçdaroğlu'nun cevapları şöyle:

'Toplumun beklentilerini dikkate aldım'

Yeni MYK'yı belirlerken neleri dikkate aldınız?

Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık.

Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?

Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız.

'İmamoğlu ile bir sıkıntımız yok'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son görüşmenizde bir sıkıntı olduğu yazılıp çiziliyor, doğru mu?

Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok.

'Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor'

Yeni kabineyi nasıl buldunuz?

Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum.

'Neden ayağa kalkayım ki…'

Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?

Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…

Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?

Evet öyle.

Erdoğan'ın bu dönem kutuplaşmayı gidereceği, yumuşayacağı, kabineyi de ona göre dizayn ettiği görüşü var…

Erdoğan yumuşamaz. İki konuşmasından da o sinyali almadım.