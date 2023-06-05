CHP’de MYK belli oldu: Kılıçdaroğlu, örgüt yönetimini kendine bağladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni MYK belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün yeniden topladı. Saat 11.00’de başlayan toplantı 1 saat sürerken Kılıçdaroğlu eski MYK üyelerine teşekkür etti. Toplantı sonrasında CHP'nin yeni MYK üyeleri de belli oldu. Önceki MYK'de yer alan Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık yeni MYK'de de yer aldı.

15 üyeden oluşan MYK'da örgüt yönetimleri görevi Ahmet Akın'a, sosyal medya yönetimi ise Eren Erdem'e verildi.

Partinin yeni Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu oldu. Faik Öztrak, Parti Sözcüsü olarak görevine devam edecek.

Parti örgütü ve örgüt yönetimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı.

İşte listenin tamamı:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Sosyal Politikalar Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

İdari Ve Mali İşler Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

İşveren Örgütleri Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Genel Sekreter Semra Dinçer: Doğa Hakları

Doğa Hakları Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yurtdışı Örgütlenme Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

Eski MYK üyeleri istifa etmişti

CHP'de eski MYK üyeleri, seçimlerin ardından istifa etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onaylamıştı.

İstifa eden MYK üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.