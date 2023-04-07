Kılıçdaroğlu'ndan Mahir Akkoyun'a 'geçmiş olsun' telefonu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ile ilgili hazırladığı 'Erdoğan sayesinde' stickerı nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun’u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Akkoyun’a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun bu sabah gözaltına alınmış, akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. (ANKA)