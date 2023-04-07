Grafiker Akkoyun: Düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının üzerinde yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Akkoyun’un cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, “Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur” dediği öğrenildi. Grafiker Mahir Akkoyun’un savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

'Hakaret etme kastım yoktur'

“Ben grafik tasarımcı olduğumdan siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece ben Twitter adresimde paylaştım, bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak twiti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim.”

'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu yasal unsurları oluşturmamaktadır'

Akkoyun’un avukatı Berfin Kaya ise “Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu yasal unsurları oluşturmamaktadır. Müvekkil yalnızca hayat pahalılığı ile ilgili düşüncelerini paylaşmıştır. İfade özgürlüğü ve siyasilere ilişkin eleştiri hakkı kapsamı altındadır. Müvekkili serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Haksız şekilde gözaltı kararı olmaksızın müvekkile uygulanan fiili gözaltı işlemine de itiraz ediyoruz” talebini dile getirdi. (ANKA)