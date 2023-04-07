'Bu size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' çıkartmalarını tasarlayan Akkoyun serbest bırakıldı

Marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı çıkartmaları tasarlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akkoyun bu sabah İzmir'deki evinden gözaltına alınarak Konak Güvenlik Şube’ye götürülmüş, buradaki işlemlerin ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından, yurtdışı çıkış yasağı ve belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek suretiyle adli kontrol talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Yoksulluğu ve zamları eleştirmek suç değildir'

Öte yandan İzmir Adliyesi önünde Akkoyun’un serbest bırakılması için basın açıklaması yapıldı. “Gençlik Devirecek” kampanyası adına açıklamayı Caner Kayhan yaptı. Kayhan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bugün sabah saatlerinde Gençlik Devirecek çalışmamızın görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Günlerdir sosyal medyada milyonlarca insanın paylaştığı, yoksulluğa ve zamlara dikkat çeken stickerları tasarlamış olmak bu ülkenin savcısı tarafından suç kabul edilmiş durumda.

Ne Mahir’in tasarımlarında ne de Gençlik Devirecek imzalı afişler ve stickerlarda herhangi bir hakaret suçu bulunmamaktadır. Miting meydanlarında bas bas bağırıp ‘Ben bir ekonomistim, bu ülkenin ekonomisi benden sorulur’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mevcut ekonomik krizin bir numaralı sorumlusudur. Enflasyonun yükselmesinin de zamların her geçen gün artmasının da yoksulluğun giderek derinleşmesinin de tek sorumlusu bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Biz hayatımız boyunca AKP iktidarından başka iktidar görmemiş gençleriz. Bu ülkede biz her geçen gün yoksullaşıyorsak bunun sebebi AKP iktidarıdır. Bu yoksulluğu ve zamları eleştirmek suç değildir. 14 Mayıs seçimlerine günler kala tasarımcı Mahir Akkoyun’un gözaltına alınması tüm muhalefete bir gözdağıdır. Mahir’le dayanışmak bugün en temel görevdir. Bizler bir kez daha yineliyoruz, eğer bu ülkede yoksulluk varsa, zam varsa, geleceksizlik varsa bunun sebebi AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.”