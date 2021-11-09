Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'a ilişkin ilk değerlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl’de İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren ve "şehit yakını" olduğu belirtilen kişiye İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür etmesine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Parti MYK toplantısında konuşan ve yaşanan olayı provokasyon olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “AKP’nin bu tür provokasyonları artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız” dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu, daha önce Rize’de Akşener’e yönelik provokasyon girişimini de hatırlattı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan ve Erdoğan’ın bu linç girişiminin görüntülerini grup toplantısında izlettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl’de yaşanan olay AKP’nin bu tür provakosyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor” ifadesini kullandı.