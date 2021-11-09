AKP kendi seçim anketinin sonucunu paylaştı: Sonuç Erdoğan'ı kızdıracak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimleri öncesi yapılan farklı anketlerde oyları yüzde 30-31 bandı arasında çıkan partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anketin sonucunu açıkladı.

Şen, kendi anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranının yüzde 38,5 olduğunu iddia etti.

Söz konusu ankette CHP yüzde 25,3, İYİP ise 12,1 olarak göründü.

Ankette MHP'nin oy oranı yüzde 9,9 olarak açıklandı.

Söz konusu ankette HDP'nin oy oranının 9,2 olduğu iddia edilirken, Deva'nın 1,7, Gelecek Partisi'nin 1,1, Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı Saadet Partisi'nin oy oranının ise 0,7 olduğu öne sürüldü.

AKP'nin anketinde Cumhur İttifakı üyesi BBP de eklenince Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 48,7'de kalırken, CHP, İYİP, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nden oluşan HDP destekli Millet İttifakı ise yüzde 50'yi geçiyor.