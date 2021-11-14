Kılıçdaroğlu'ndan 'Lütfü Türkkan' yorumu: 'Tepki konulmuştur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen yurttaşların İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili sorusu üzerine, “Tepki konulmuştur. Aynı tepki başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım” dedi.

İstanbul’da katledilen mimar Başak Cengiz’in Ankara Yenimahalle’deki ailesine yaptığı taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na, taziye çadırı çıkışında kendilerini "15 Temmuz gazileri" diye tanımlayan bir grup, Lütfü Türkkan'la ilgili soru yöneltti.

Taziye çadırı çıkışında bir kişi, Kılıçdaroğlu’na Lütfü Türkkan olayı için “Neden tepkinizi koymadınız? Burası cenaze evi, bu sorular sorulmaz ama biz bu soruları sormak zorundayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, yurttaşa, “Tepki koymadığımızı kim söylüyor. Biz tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyleyemez. Tepki konulmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım” yanıtını verdi.

15 Temmuz gazisi olduklarını belirten kişi, “O gece siz de iktidarda olsaydınız, biz o meydana çıplak ellerimizle iner, bu vatanı kurtarmak, milli irademize sahip çıkmak için canımızı yine ortaya koyardık. Partili değiliz. Şehit yakınlarını, gazileri özellikle 15 Temmuz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehit ve gazileri"ne sahip çıkanın kendisi olduğunu söyleyerek, “Onların paralarına çöktüler. Bütün şehit ve gaziler arasındaki ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen tek genel başkanım” dedi.

ANKA'nın aktardığına göre başka bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na "15 Temmuz gazileri"nin yargılanması için soru önergesi verildiğini öne sürdü. Bir diğer yurttaş ise hükümetin çıkardığı, ancak hiçbir ayrım yapılmaksızın işlenen tüm suçları koruma altına alacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak kısmen iptal edilen yasayı kastederek “CHP’nin kendilerini mahkemeye verdiği” iddia etti. Aynı kişi, “Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nden bu geri döndü. Sonra da KHK ile bizlere ‘yargılanamaz’ diye bir yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Biz yarın sizin iktidarınız olursa öyle bir gündemde, 15 Temmuz’da, bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?” diye konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bütün şehitler, bütün gaziler, hiç ondan endişe etmeyin. Bu tür olay ve provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bir hafta içinde bütün ailelere verileceğini ben defalarca söyledim. Bundan emin olmanız lazım.”

Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter'dan paylaştığı mesajında, “Türkiye’yi karış karış geziyorum, milletimizle birlikteyim. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim. Birbirimizi ikna edemeyebiliriz ama mutlaka konuşmalıyız” dedi.