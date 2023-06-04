Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGS sınavının ardından eğitim sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugün LGS sınavına giren bütün evlatlarımın başarılı sonuçlar almasını diliyor, bu sorunlu ve pahalı eğitim sisteminde çocuklarına bir gelecek kurmak için sabah akşam çalışıp didinen anne babaları ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum."