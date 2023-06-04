'Kılıçdaroğlu parti yönetiminde İmamoğlu ekibine yer açacak, dengeyi Özgür Özel ile sağlayacak'

Seçim sonucunun belli olmasının ardından CHP'de dikkatler partinin genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde yoğunlaştı.

Kılıçdaroğlu yakın bir gelecekte genel başkanlığı bırakması beklenmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimin hemen ardından "mücadeleye devam" çağrısı pek çok kişi tarafından "liderliğe hazırlık" diye yorumlanmıştı.

Dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından meclis grup yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, grup başkanvekilleri görevine Gökhan Günaydın, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır getirildi.

Yapılan atamalarda en dikkat çeken isim ise Gökhan Günaydın oldu. Günaydın, Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla biliniyor. 2010 yılında CHP'den yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Günaydın'ın sonradan Kılıçdaroğlu ile yolları ayrılmış ve ona yönelik eleştirileri olmuştu.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan ikili görüşmede örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve yerel yönetimlerden sorumlu Seyit Torun'un değiştirilmesini isteyen İmamoğlu'nun yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Günaydın'ın getirilmesini istediği iddia ediliyor.

CHP'deki kulislere göre Kılıçdaroğlu'nun güvendiği isimler arasında olan Salıcı'yı yakın çalışma ekibinde tutmaya devam edeceği öne sürülüyor.

Buna karşın İmamoğlu'nun talebine karşın Günaydın'ı yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirmeyerek yerel seçimlerde adayların belirlenmesinde etkinliğini sürdürmek istediği de iddialar arasında.

Başarır, Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın

Günaydın dışında grup başkanvekilliğine atanan Ali Mahir Başarır ise parti içerisinde hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

Burcu Köksal'ın ise milletvekili seçimlerinde kadınlara yeteri kadar yer verilmemesinden dolayı parti örgütündeki kadınlardan gelen tepkilere karşılık da grup başkanvekili yapıldığı kaydedildi.

Her 3 başkanvekilinin de MYK toplantılarına katılma hakkı bulunuyor ancak oy kullanamıyorlar.

Böylece Günaydın da MYK toplantılarına katılabilecek.

Karaca'dan boşalacak PM üyeliğine parti yönetimini eleştiren Hamzaçebi seçilebilir

Karaca'nın TBMM Başkanvekili olmasıyla PM üyeliğinin düşmesiyle yedeklerde ilk sırada yer alan ve son dönemlerde parti yönetimine eleştirileriyle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin de PM'ye girmesi bekleniyor.

Özel'in de pozisyonu güçlendi iddiası

Özgür Özel'in CHP Meclis Grup Başkanı olması da Kılıçdaroğlu'nun stratejik denebilecek adımlarından biri olarak yorumlanıyor.

Özel’in de CHP liderliğinde gönlü olduğu biliniyor. Özel gibi "hitabeti güçlü" bir ismin partisi adına meclis konuşmalarını yapmasının kamuoyu önünde popülaritesinin artmasına ve lider adayı olarak daha fazla sivrilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın isimlere parti yönetiminde yer verirken, Özel'i de kritik bir noktaya getirerek bir denge kurmuş olduğu değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlu, MYK'da da İmamoğlu'na yakın isimlere yer verebilir

Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen MYK atamalarında da Gökhan Zeybek gibi İmamoğlu'na yakın isimlerin de yer alabileceği iddia ediliyor. Böylece İmamoğlu'nun parti yönetiminde ağırlığının daha da artması bekleniyor.

En kritik atama ise şu an Salıcı'nın üstlendiği örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına kimin getirileceği.

Kılıçdaroğlu'nun bu noktada bir tartışma yaşanmaması için örgütlerden sorumluluğu birkaç kişilik bir komisyona da devredebileceği iddiası dillendirilen iddialardan biri.

İmamoğlu, kurultay sürecinde örgütlerde de gücünü artırmaya çalışacak

Kurultay süreci ise temmuzun başında üye listesinin güncellenmesi listelerin asılmasıyla başlayacak.

Temmuz sonunda mahalle, ağustosta ilçe, eylülde il kongrelerinin bitmesiyle birlikte ekim sonu ve kasımda CHP'de genel başkanlık ve yeni parti meclisinin seçilmesi için kongreye gidileceği belirtiliyor.

Kongre sürecinde de İmamoğlu'nun ilçe ve il yönetimlerinde kendisine yakın isimlerin seçilmesi için çaba göstereceği belirtilmekte.

Özel'in örgüt gücü daha zayıf

Buna karşın en yakın rakibi Özel'in ise parti örgütlerinde o düzeyde etkili olması zor olarak değerlendiriliyor.

İmamoğlu'nun kurultay sürecinde ne kadar güç kazanacağı da kurultayda bir lider değişimi olup olmayacağını belirleyecek.

Ancak CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kurultayda da genel başkanlığı son kez üstleneceği, partisini yerel seçimlere götürdükten sonra oradan çıkacak karara göre hareket edeceği iddia ediliyor.

Mevcut belediye başkanları da Kılıçdaroğlu ile seçime gitme taraftarı

Kılıçdaroğlu'nun bu kararı almasında İmamoğlu dışındaki diğer belediye başkanlarından gelen taleplerin de etkili olduğu belirtilmekte.

Belediye başkanları yeni bir liderin başka bir isimlerle devam etmeyi isteyebileceği düşüncesinden ötürü Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden seçime gitmeyi tercih ettikleri belirtiliyor.