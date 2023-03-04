Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına ‘cevap vermeyin’ talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin MYK’sini olağanüstü olarak topladı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından İYİP'le ilgili tartışmalardan kaçınmasını istediği, parti kaynaklarının CHP’nin ne olursa olsun saldırgan bir dil kullanmaktan kaçınacağını belirttiği kaydedildi.

Halk TV'de yer alan habere göre toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan kurmaylar, “İYİ Parti’ye karşı dışlayıcı olmamaya devam edeceğiz. Millet İttifakı olarak da yolumuza devam edeceğiz. Açıkladığımız metinleri uygulamakta kararlıyız. Bunları değerlendirdik. Genel başkanımız da bu kanaatte” ifadelerini kullandı.

Kurmaylar, İYİP'in masaya dönme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin de “Bu konuyu toplantıda değerlendirmedik. Siyasette 24 saatte her şey olabilir. Bu olacaksa da kararı genel başkanlar verecektir. Biz her şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki desteğin de yinelendiği aktarıldı.