İYİP'ten İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaretine yalanlama

İYİP Sözcüsü Kürşat Zorlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğine dair bilgilerin doğru olmadığını söyledi.

Zorlu yaptığı açıklamada "Hem 10 büyükşehir belediye başkanları hem de Sayın Yavaş ile Sayın İmamoğlu'nun Sayın Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştireceği yönündeki bilgiler doğru değildir" dedi.

Zorlu "Ne bizim Yavaş ve İmamoğlu ile görüşme talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarımızın böyle bir talebi olmuştur. Kamuoyunda belediye başkanlarının ziyaretleriyle ilgili dolaşan haberler yanlıştır. Biz istişareye önem veren bir partiyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün partililer olarak görüş alışverişinde bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile Yavaş'ın bu akşam Akşener ile akşam yemeğinde bir araya geleceği öne sürülmüştü.

CHP'den bugün yapılan açıklamada "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur" denilmişti.