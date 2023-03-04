CHP'den açıklama: İmamoğlu ve Yavaş Akşener'le görüşecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bugün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşecek.

CHP'den yapılan açıklamada "İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşmelerinde 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini' iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" denildi.

CHP’den yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.”