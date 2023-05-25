Kılıçdaroğlu'ndan kısa mesaj: 'Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçmenlere kısa mesaj gönderildi.

Sandığı gitme çağrısı yapılan mesajda, "Ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen mesaj şöyle:

“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin.”