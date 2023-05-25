Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tekrar çağrıda bulundu: 'Sen teröristlerin hamisisin!'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı birlikte canlı yayına çıkma teklifini yineleyerek, "Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin; madem kanıt istiyorsun, kendi televizyonunda, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma" dedi.

Kılıçdaroğlu, dün TRT'de gerçekleştirdiği propaganda konuşmasında Erdoğan'a seslenerek, "İkimiz de er meydanına çıkalım, devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin" ifadelerinı kullanmıştı.

Erdoğan ise bugün katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun teklifini reddederek, "Bir de bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok" demişti.

'Sen teröristlerin hamisisin!'

Erdoğan'ın teklifi reddetmesinin ardından çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!"