Kılıçdaroğlu'ndan 'karşı bildiri' sinyali: 'Gerçek yenilenmeyi göreceksiniz'

Seçimlerin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarının hedefindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'yenilenme' mesajı verdi.

Independent Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultaya giderken partide oluşan İmamoğlu-Kılıçdaroğlu bölünmesini şu sözlerle değerlendirdi:

''Yıllardır söylüyorum. Ki bunu kamuoyu önünde de söyledim. Kişi endeksli bir politika asla doğru değildir. 100 yıllık bir parti bir kişiye asla teslim edilemez. Hiç kimse 'Kemalci' olmasın. CHP'de kişi endeksli bir politika olmaz…''

Tüzüğün yanı sıra programda da revizyona gidileceği mesajını veren Kılıçdaroğlu, ''Program değişikliğine de ihtiyacımız var. Bu konuda da yapılan güzel çalışmalar var. Yetiştirebilirsek bu çalışmayı da kamuoyunun tartışmasına açmayı düşünüyoruz'' dedi.

'Değişim'e karşı 'yenilenme'

Değişim tartışmalarına ilişkin hazırlıklarını kamuoyu ile paylaşacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Gerçek yenilenmeyi göreceksiniz… Bu konuda gerekli açıklamaları, çalışmalar olgunlaştıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağım'' dedi.

Seçim sonuçlarını ve ittifak modelini değerlendiren Kılıçdaroğlu, 'Altılı Masa ile devam edecek misiniz' sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınarak ''6'lı Masa ile yürüttüğümüz politikayı doğru buldum. Partiler birlikte hareket edebilecekleri gibi ayrı ayrı da seçimlere girebilirler. Bunu zaman gösterecek'' dedi.

Akşener'in İYİP kurultayındaki "En büyük pişmanlığım CHP'den 15 milletvekili istememdi" sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, ''Akşener partisinin nabzını tutmak zorundadır'' dedi.

Yerel seçimlerde HDP ve İYİP'in destek vermedikleri senaryoya karşı hazırlıklı oldukları sinyalini veren Kılıçdaroğlu, ''Biz politikalarımızı sanki hiç ittifak olmayacakmış gibi belirlemek zorundayız. İttifakların olması elbette olumlu sonuçlar verecektir. Tek seçenekli politika zaten olmaz… Tek kanatlı kuşun uçmayacağı gibi…'' ifadelerini kullandı.