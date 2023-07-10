Selvi: 'İmamoğlu genel başkan olmayı başaramazsa kendi partisini kurabilir' deniliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan olmaması halinde parti kurabileceğini öne sürdü.

Selvi, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu’nun önceliğinin CHP Genel Başkanlığı olduğunu savunurken, şunları kaydetti:

"Bunun için bir hamle yaptı. Seçim yenilgisini fırsat bilerek Kılıçdaroğlu’ndan çekilmesini istedi. Ama Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Hatta mücadele etmekte kararlı. Ekrem İmamoğlu ise henüz genel başkanlığa soyunma cesaretini gösteremedi. Ama bir yandan da değişim konulu bir manifesto hazırlatıyor. Bir kadro açıklamaya hazırlanıyor. Bunlar sadece CHP ile sınırlı faaliyetler olarak gözükmüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu siyasi yasak gelmesi. Siyasi yasak tehlikesi Demokles’in kılıcı gibi İmamoğlu’nun başında sallanıyor. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’nı istemesinin altında da bunun yattığı söyleniyor. “CHP genel başkanı olursam bana siyasi yasak getirmeye cesaret edemezler” dediği söyleniyor.

‘Ekrem İmamoğlu, eğer genel başkan olmayı başaramazsa CHP’den ayrılıp kendi partisini kurabilir’ deniliyor. Parti lideri olduğu taktirde siyasi yasak gelmeyeceğini düşünüyor. Bir siyasi parti liderine siyasi yasak konulamayacağına inanıyor.

O nedenle CHP’deki kurultay sürecini yakından takip etmekte yarar var. Bu sürecin sonunda CHP’nin içinden yeni bir parti doğabilir.

Ekrem İmamoğlu’nun “Değişim Partisi” neden olmasın?"