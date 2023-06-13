Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' sorusuna yanıt: 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?'

CHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin,"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere seslendi: 'Önyargıyla hareket edenler var'

Meclis'te yeni yasama döneminin ilk grup toplantısını düzenleyen Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında ''Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette eleştiriler gelecekti. Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir'' ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği açıklamasında "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" demişti.