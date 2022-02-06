Kılıçdaroğlu’ndan ‘Isparta’ tepkisi: 'MOBESE'lerden ses yok tabii, trollerde büyük sessizlik’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’daki elektrik kesintisi nedeniyle yurttaşların mağdur edilmesine “Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik” diye tepki gösterdi.

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından başlayan elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirmiş, kesilen elektrik nedeniyle yurttaşlar doğalgazlarını kullanamadığı için evlerinde soğukta elektriğin gelmesini beklemeye başlamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da sorunu yerinde incelemek için Isparta’ya gitti ve bir yurttaşın evinde çektiği videoyu “Saat 02:09 Isparta karanlıkta ve #elektrikkesintisi devam ediyor. Vatandaşlarımız soğuktan uyuyamıyor. 500 bin nüfuslu koca kenti mum ve gaz lambasına mahkum ettiler. Bu düzen değişecek #hemenseçim ile yandaş değil vatandaş kazanacak, halkımız ısınacak, karanlıkta kalmayacak” diye paylaştı.

'Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan oldu'

Akın’ın bu mesajını alıntılayan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, iktidara tepki göstererek “Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik.” ifadelerini kullandı.