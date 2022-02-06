Isparta günlerdir mum ışığına muhtaç kaldı

Çevre araştırmaları ve haberleriyle tanınan gazeteci Yusuf Yavuz, memleketi olan Isparta'daki 3 Şubat'ta yağan kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilerini ve sorunları kişisel bloğunda kaleme aldı.

"Isparta iki gün mum ve gaz lambasına muhtaç kaldı"

Şehirde yaklaşık 299 bin elektrik abonesi bulunurken kesintilerin yoğun yaşandığı süreçte 113 bin abonenin elektrikten mahrum kaldığını belirten Yavuz, şu sıralar önemli bir çoğunluğa elektrik tekrar sağlanırken hala elektriksiz kalan evleri olduğunu ifade etti. 5 Şubat tarihli yazısında henüz 16 bin abonenin elektriksiz olduğu belirtilirken, elektriksiz kalan evlerin ise ısınma ve aydınlanma sorunlarının ileri boyutlara ulaştığı biliniyor.

Ispartalıların günlerdir mum ve gaz lambalarına muhtaç kaldığını ifade eden gazeteci Yusuf Yavuz, yaşananları "Meteoroloji yetkilileri yaklaşan yoğun kar yağışı konusunda uyarılarda bulunmuştu ancak 3 Şubat günü Isparta’da başlayan yoğun kar yağışının ardından kent iki gün süren elektrik kesintisiyle karanlığa gömüldü, vatandaşlar geceyi mum ve gaz lambası ışığında geçirdi. Elektrik kesintisi yüzünden doğalgaza bağlı ısınma sistemleri de devre dışı kaldı, su kesintileri yaşandı." cümleleriyle ifade etti.

"Enerjide üretim de dağıtım da özel sektörün elinde"

Enerjide yaşanan sıkıntılarda asıl sorumluluğun özel şirketlerde olduğunu ifade eden Yusuf Yavuz, 2013 yılında yaşanan özelleştirmeler sürecinde Isparta, Burdur ve Antalya'daki elektrik dağıtım işlemlerini Cengiz Holding'e satıldığını hatırlatıyor.

"Bir kamu kuruluşu olan TEDAŞ’a bağlı AEDAŞ, 2010 yılında 1milyar 165 milyon dolarlık bedelle özelleştirme tahtasına konmuştu. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 7 Mart 2013 tarihli kararına göre Isparta, Antalya ve Burdur illerinin elektrik dağıtımı işini üstlenen AKEDAŞ 546 milyon dolara Cengiz- Kolin- Limak ortak girişim grubuna (CLK) satıldı. 8 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren özelleştirme kararı ile yaklaşık 2,2 milyon elektrik abonesi bulunan 3 ilin elektrik dağıtımı hizmeti kamudan alınarak özel sektöre devredilmiş oldu." diyerek özelleştirme sürecini özetleyen Yavuz, aynı zamanda yükümlülükleri gereği yaşanan sorunlardan da bu özel şirketlerin muhatap olduğunun altın çiziyor.

"Biz yokken gaz lambası vardı"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği polemikte "Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Bizim işimiz var. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik." cümlelerini de hatırlatan Yusuf Yavuz, Isparta'da yaşanan uzun saatleri bulan elektrik kesintisi hakkında dağıtım şirketinin günler sonra yaptığı açıklamaya da yer veriyor. Halen binlerce abonenin elektriksiz kaldığı ilde bir yurttaşın da soğuktan hayatını kaybettiği gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor