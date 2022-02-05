Isparta'da yurttaşlar isyan etti: '3 gündür elektrik yok bir de fatura gelmiş. Hiç mi utanmanız yok?'

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından yaklaşık 3. gününe giren elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirdi.

Üniversite öğrencisi Bekir Erginli “Benim kaldığım mahallede 50 saati aşkındır elektrik yok. Su kesintileri var. Artık insanlar sokaktaki karı evlerine götürerek su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor” dedi. Muhammet Yıldırım ise, 883 TL'lik doğalgaz faturasını göstererek, “Benim 3 gündür elektriğim doğalgazım yok, bir de fatura gelmiş. Sizde hiç mi utanma, ahlak, ar yok” tepkisini gösterdi.

ANKA'nın haberine göre elektrik kesintisine tepki gösteren Oğulcan Sağlam ise şunları söyledi:

“Isparta Belediyesi eksik kaldı. Daha önce herhalde öngörülemeyen sebeplerden dolayı. Çöpçülere falan kar küretmeye çalıştılar. Bununla ilgili bir kriz masası kurmak lazımdı ama çok geç kuruldu. Isparta Belediyesi sınıfta kaldı. Hak verilebilecek noktalar var mı, var. Isparta tarihinde çok görülmemiş derecede bir kar yağdı. Ama sonuç olarak da aldıkları vergilerin hakkını vermeleri lazımdı. İnşallah bir dahaki yağışta daha hazırlıklı olurlar, insanları bu kadar mağdur etmezler. İnsanlarımız da umarım bu felaketi unutmaz. Belediyenin yetersizliğini unutmaz. Belediye umarım bu yetersizlikten ders çıkarır. Elektrik dağıtım şirketi de çok yetersiz kalıyor. Bakım onarımda da çok yetersiz kalıyorlar, aradığımızda da açmıyorlar. Tabi bu biraz belediyenin değil de özel şirketin suçu. Bu durumda gerek yaptırım uygulanır gerekse mağdur olan insanların hakları geri verilir mi bilemem. Burada insanlara da sorumluluk düşüyor. İnsanların da haklarını savunması gerekir. Şikayette bulunmadı geliyor, birazcık özel sektör ile alakalı.”

'Sınavların iptal edildiğini 15 dakika kala söylediler'

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Gülçin Canbaz ise “Isparta’ya geldiğimiz günden beri mağduruz. Bizi bütünlemeler için buraya getirdiler. Hatta sınavlara girmek için okula gittik. Sınavlara 10-15 dakika kala sınavların iptal edildiğini söylediler” dedi.

'Doğalgaz ve elektrik yok, bir de fatura gelmiş'

Muhammet Yıldırım isimli vatandaş ise, 883 TL'lik doğalgaz faturasını göstererek, “Aklımızla dalga geçiyorlar, 3 gündür emiğimizde doğalgaz ve elektrik yok. Fatura gelmiş, bu nedir ya? Benim 3 gündür elektriğim doğalgazım yok, bir de fatura gelmiş. Siz de hiç mi utanma, ahlak, ar yok. Yazıklar olsun o makamlarınızda o koltuklarınızda oturmayın. Benim 3 gündür, ikisi hasta 3 çocuğum var bu evde. Bir kişi de sormadı, haliniz hatırınız nedir diye” dedi.