Saatlerdir elektriklerin kesik olduğu Isparta'ya ilişkin ilk açıklama

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan kar yağışının ardından meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin açıklama dahi yapmaması nedeniyle büyük tepki gösterilen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) sonunda 'açıklama' yaptı.

Yapılan açıklamada saatlerce hiç durmadan yağan karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı belirtildi.

AEDAŞ, alınan tedbirlere rağmen kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olmasının, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığını, müdahalelerde bazı gecikmelerin söz konusu olduğunu dile getirdi. (İHA)